உள்ளாட்சிகளின் எல்லைகள் ரகசியமாக திருத்தியமைப்பு: இரா.முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின்எல்லைகளை தமிழக அரசு ரகசியமாக திருத்தி அமைப்பதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் இரா.முத்தரசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக நேற்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஓராண்டாக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் அரசு காலம் கடத்தி வருகிறது. நீதிமன்றத்தின் கண்டனத்துக்கும் அரசு உள்ளாகியுள்ளது. இந்நிலையில் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பேரூராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி வார்டுகளின் எல்லைகளை அரசு திருத்தி அமைத்துள்ளது. இதனை வெளிப்படையாக செய்யாமல், மிக ரகசியமான முறையில் தயாரித்துள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துகளை கோராமல் ரகசியமான முறையில் இதை தயாரித்து வைத்துள்ளது கண்டனத்துக் குரியது.

வெளிப்படையாக அறிவித்து பொதுமக்கள் மற்றும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளிடம், எல்லைகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க அவகாசம் அளித்து, கருத்து கேட்ட பின்னர் இறுதியாக அரசு வெளியிட வேண்டும். தங்களது கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கு ஏற்ற வகையில் வார்டுகளை ரகசியமான முறை யில் அமைத்துக்கொள்ள அரசு முடிவு எடுத்திருப்பது அப்பட்ட மான ஜனநாயக விரோத செயல் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

