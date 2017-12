சர்க்கரை ஆலைகள் முன்பு ஜன.4-ல் முற்றுகை: தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் அறிவிப்பு

கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நிலு வைத் தொகை வழங்காத தமிழக அரசை கண்டித்து சர்க்கரை ஆலைகள் முன்பு ஜனவரி 4-ம் தேதி முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தேமுதிக தலை வர் விஜயகாந்த் அறிவித்துள் ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழக கரும்பு விவசாயிகளின் நிலுவைத் தொகை சுமார் 4 ஆண்டுகளாக வழங்கப்படவில்லை. இது தொடர்பான விவசாயிகளின் கோரிக்கையையும் அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை. எனவே, இதை கண்டிக்கும் வகையில் தமிழகத் தில் உள்ள அனைத்து தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகள் முன்பு வரும் 4-ம் தேதி தேமுதிக சார்பில் முற்று கைப் போராட்டம் நடத்தப்படும். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தேமுதிக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், விவசாயிகள் திரளாக பங்கேற்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

