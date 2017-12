பெரியபாண்டியன் குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்பு கோரிய இன்ஸ்பெக்டர் முனிசேகர்: ராஜஸ்தானில் நடந்தவற்றை விளக்கி கண்ணீர்

ராஜஸ்தானில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் பெரியபாண்டியனின் மனைவி பானுரேகா மற்றும் குடும்பத்தினரிடம், இன்ஸ்பெக்டர் முனிசேகர் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

ராஜஸ்தானில் கொள்ளையர்களை பிடிக்கச் சென்றபோது, சென்னை மதுரவாயல் இன்ஸ்பெக்டர் பெரியபாண்டியன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். முனிசேகரின் துப்பாக்கி குண்டுதான் பெரியபாண்டியன் உடலை துளைத்ததாக ராஜஸ்தான் போலீஸ் தெரிவித்தது. தொடக்கம் முதலே `தி இந்து’ நாளிதழும் இதையே கூறி வந்தது.

முனிசேகர் வந்து விவரங்களை தெரிவித்தால் தங்கள் மனதிலுள்ள குழப்பங்கள் தீரும் என காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம், பெரியபாண்டியன் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைத்தனர்.

கடந்த 24-ம் தேதி இரவில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே மூவிருந்தாளியிலுள்ள, பெரியபாண்டியனின் பூர்வீக வீட்டுக்கு, இன்ஸ்பெக்டர் முனிசேகர் சென்றார். அவருடன், சங்கரன்கோவில் டிஎஸ்பி ராஜேந்திரனும் சென்றார்.

பெரியபாண்டியனின் மனைவி பானுரேகா உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரிடம் கண்ணீர் மல்க முனிசேகர் பேசியுள்ளார். ராஜஸ்தானில் நடந்த சம்பவங்களை விளக்கி, துப்பாக்கி சூடு தவறுதலாக நடைபெற்றுவிட்டதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, பெரியபாண்டியனின் சகோதரர் ஜோசப், `தி இந்து’விடம் கூறியதாவது: குடும்பத்தினர் மத்தியில் நிலவும் குழப்பங்களை போக்கும் வகையில், எங்களது கோரிக்கையின் அடிப்படையிலேயே காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், முனிசேகரை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள்.

எனது சகோதரர் குடும்பத்தினர் சென்னை சென்ற பின் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. பெரியபாண்டியன் மகன்களுக்கு கல்வி சலுகை வழங்குவதாக கூறியிருப்பதற்கு எழுத்துபூர்வ உத்தரவாதம் தர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கை மனுவை அளித்திருந்தோம். இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Periyapandiyan Inspector munisekar to apologise to the family of this: what happened in Rajasthan, explaining the tears

In Rajasthan, the Inspector, was shot and killed his wife of p. periyapandiya