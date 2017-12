மன்னிப்பு கோருவதில் தயக்கம் இல்லை : மக்களவையில் அமைச்சர் அறிவிப்பு

மதச்சார்பின்மை குறித்து தனது பேச்சு திரித்துக் கூறப்பட்டதாகவும் யாராவது மனம் புண்பட்டிருந்தால் மன்னிப்பு கோருவதில் தயக்கம் இல்லை என்றும் மத்திய இணை அமைச்சர் அனந்த் குமார் ஹெக்டே மக்களவையில் தெரிவித்தார்.

கர்நாடகாவில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அனந்த் குமார் ஹெக்டே, மதச்சார்பின்மை பற்றி பேசுபவர்கள் தங்கள் பெற்றோரைப் பற்றி தெரியாதவர்கள் என கூறியதாக செய்திகள் வெளியானது. இதற்கு காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. அனந்த் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய கோரி காங்கிரஸ் எம்பி.க்கள் அமளியால் நாடாளுமன்றம் நேற்று முன்தினம் முடங்கியது.

நேற்று காலை மக்களவை கூடியதும் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே இந்தப் பிரச்சினையை மீண்டும் எழுப்பினார். அதற்கு அனந்த் குமார் பதில் அளிக்கையில், ‘‘எனது பேச்சு திரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. அரசியல் சட்டத்தையும் நாடாளுமன்றத்தையும் மதிக்கிறேன். அரசியல் சாசனத்தை வடிவமைத்த அம்பேத்கர் மீதும் மதிப்பு உண்டு. அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டேன். எனது பேச்சு தவறான முறையில் வெளியாகியுள்ளது. யாராவது புண்பட்டிருந்தால் மன்னிப்பு கேட்க எனக்கு தயக்கம் இல்லை’’ என்றார்.

Source: The Hindu

