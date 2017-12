குல்பூஷண் தாய், மனைவியை விதவைகள் போல பாகிஸ்தான் நடத்துவதா? – வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கடும் கண்டனம்

குல்பூஷண் ஜாதவ் உடனான சந்திப்பின்போது அவரது மனைவியையும் தாயையும் விதவைகள் போல நடத்தியதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

பாகிஸ்தானில் உளவு பார்த்ததாக கூறி மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷண் ஜாதவ், பாகிஸ்தான் சிறையில் உள்ளார். இந்தியாவின் முயற்சியால் கடந்த 25-ம் தேதி குல்பூஷணின் மனைவியும் தாயும் பாகிஸ்தான் சென்று அவரை சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின்போது குல்பூஷண் மனைவி, தாயின் தாலி, பொட்டு, வளையல்களை அகற்ற அந்நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர். இது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நேற்று அறிக்கை அளித்தார். அப்போது அவர் பாகிஸ்தானுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கூறியதாவது:

குல்பூஷண் ஜாதவ் உடனான சந்திப்பின்போது அவர் முன்னே மனைவி மற்றும் தாயை விதவைகள் போல பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் நடத்தியுள்ளனர். தாலி, பொட்டு, வளையல்களை அகற்றச் சொல்லி குல்பூஷண் முன் அவர்களை அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். இதைவிட பெரிதாக அவமானப்படுத்த முடியாது. தாயை அந்த நிலையில் பார்த்த குல்பூஷண் தனது தந்தையின் நலம் குறித்து விசாரித்துள்ளார். தான் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்காமல் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் தாலியை அகற்றச் சொன்னதாக குல்பூஷண் மனைவி என்னிடம் அழுதுகொண்டே கூறினார்.

குல்பூஷண் மனைவி அணிந்திருந்த ஷூவில் கம்ப்யூட்டர் ‘சிப்’, ரகசிய கேமரா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறி அதையும் அகற்றக் கூறியுள்ளனர். சந்திப்பு முடிந்த பின்னும் ஷூவை திருப்பித் தரவில்லை. இவையெல்லாம் குல்பூஷண் ஜாதவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீதான பாகிஸ்தானின் அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல். பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சந்திப்பின் மூலம் இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருந்தது. அதை பாகிஸ்தான் தவறவிட்டுவிட்டது. இந்த சந்திப்பை தனது பிரச்சாரத்துக்கான கருவியாக பயன்படுத்திக் கொண்டது. இருநாடுகள் ஏற்றுக்கொண்ட பரஸ்பர புரிந்துணர்வை பாகிஸ்தான் மீறியுள்ளது. பாகிஸ்தானின் அருவருப்பான நடவடிக்கைக்கு ஒட்டுமொத்த அவையும் அதன் மூலமாக நாட்டு மக்களும் ஒரே குரலில் தங்களது கண்டனத்தை தெரிவிப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். ஜாதவின் குடும்பத்துக்கு ஆதரவை நமது ஒற்றுமையின் மூலம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பேசினார். நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் அரசின் நிலைப்பாட்டுக்கு அனைத்துக் கட்சிகளின் உறுப்பினர்களும் ஆதரவு தெரிவித்து பேசினர்.

மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு, ‘‘அரசின் முயற்சிகளை ஒட்டுமொத்த அவையும் பாராட்டுகிறது. குல்பூஷண் ஜாதவை பாதுகாப்பாக விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாகிஸ்தானின் மனிதாபிமானமற்ற நடவடிக்கையை உலக நாடுகளுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்’’ என்றார்.

குலாம்நபி ஆசாத் கண்டனம்

மாநிலங்களவையில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத், ‘‘குல்பூஷண் ஜாதவின் தாயையும் மனைவியையும் பாகிஸ்தான் தவறாக நடத்திய விதம் 130 கோடி இந்தியர்களுக்கும் அவமானம். நாட்டின் கண்ணியத்தை அவமதிப்பதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது. பாகிஸ்தான் சிறையில் உள்ள ஜாதவின் பாதுகாப்பை மத்திய அரசு உறுதிசெய்ய வேண்டும்’’ என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

As a mother, wife, and widow of Islamic Republic of Pakistan kulbushan treat? -Foreign Minister Sushma Swaraj hoots

During the meeting with his wife, kulbushan jadhav and mother widow