கோவாவில் ஓய்வெடுக்கும் சோனியா காந்தி

காங்கிரஸ் கட்சியை 19 ஆண்டுகள் வழிநடத்திய சோனியா காந்தி கடந்த 16-ம் தேதி தலைவர் பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். மகன் ராகுல் காந்தியிடம் தலைவர் பதவியை ஒப்படைத்த பிறகு தற்போது அவர் தெற்கு கோவாவின் வார்கா பகுதியில் உள்ள விடுதியில் ஓய்வெடுத்து வருகிறார்.

அங்கு அவர் யோகாசனம், சைக்கிள் ஓட்டுவது, புத்தகம் படிப்பது உட்பட மனதின் இறுக்கத்தைப் போக்கும் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவர் தங்கியுள்ள விடுதியில் சைக்கிள் ஓட்டியபோது பலர் செல்பி புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். அவர்களுடன் சோனியா இயல்பாக பேசினார். வரும் புத்தாண்டு வரை அவர் கோவாவில் தங்கியிருப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.

சோனியா சைக்கிள் ஓட்டும் புகைப்படத்தை மறைந்த காங்கிரஸ் தலைவர் விலாஸ்ராவ் தேஸ்முக்கின் மகனும் பாலிவுட் நடிகருமான ரீத்திஷ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

