ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர்கள் போராட்டம்

திருவாரூர் : ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்திற்கு எதிராக நன்னிலம் பாரதிதாசன் உறுப்புக் கல்லூரி மாணவர்கள்

வகுப்பு புறக்கணிப்புப் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் தென்னஞ்சாறு பகுதியில், இயற்கை எரிவாயு எடுப்பதற்கான பணிகளில் ஓ.என்.ஜி.சி ஈடுபட்டுள்ளது. அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

