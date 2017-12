கரூர்: குளித்தலை அருகே கள்ளப்பள்ளியில் ரயில் முன் பாய்ந்து மருத்துவ மாணவர் அமிர்தராஜ் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். உயிரிழந்த அமிர்தராஜ் திருச்சி மருத்துவ கல்லூரியில் 2-ம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

In front of a train near kulittalai flows medical student suicide

In kulithalai in Karur: near illicit flows before medical school trains students