ஜாதவ் மனைவி, தாயை அவமதித்த பாகிஸ்தான் நிருபர்களுக்கு கடும் கண்டனம்

குல்பூஷண் ஜாதவின் தாயார், மனைவியை அவமதித்த நிருபர்களுக்கு பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரம் பாகிஸ்தான் நிருபர்களின் அநாகரிக செயலுக்கு அந்த நாட்டின் நடுநிலை செய்தியாளர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்திய கடற்படையின் முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷண் ஜாதவ். ஈரானின் சாபஹர் துறைமுகத்தில் வர்த்தகம் செய்து வந்த இவரை பாகிஸ்தான் உளவுத் துறையினர் கடத்தி கைது செய்தனர். உளவு வேலைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டி கடந்த ஏப்ரலில் அந்த நாட்டு ராணுவ நீதிமன்றம் ஜாதவுக்கு மரண தண்டனை விதித்தது. எனினும் அவரின் மரண தண்டனைக்கு சர்வதேச நீதிமன்றம் கடந்த மே மாதம் இடைக்கால தடை விதித்தது.

இந்தப் பின்னணியில் சர்வதேச நிர்பந்தம் காரணமாக ஜாதவின் தாயார் அவந்தி, மனைவி சேத்தன்குல் ஆகியோர் அவரை சந்திக்க பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி அளித்தது. கடந்த 25-ம் தேதி அவர்கள், பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாபாமாத் சென்று ஜாதவை சந்தித்தனர். பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சக அலுவலகத்தில் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அப்போது அந்த நாட்டு நிருபர்கள், அவந்தி, சேத்தன்குல்லுக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர். “கொலைகாரன் குல்பூஷண் ஜாதவின் தாய், மனைவி” என்று அவமரியாதையாக பேசினர்.

“ஜாதவ் விவகாரத்தில் நிருபர்கள் தங்கள் பணியை மிகச் சிறப்பாகச் செய்தனர்” என்று பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகம் பாராட்டும், நன்றியும் தெரிவித்துள்ளது.

நடுநிலையாளர்கள் கண்டனம்

இந்த விவகாரம் குறித்து டான் நாளிதழின் மூத்த செய்தியாளர் ஹசன் பெலால் ஜைதி தனது ட்விட்டர் பதிவில், “ஜாதவின் தாயார், மனைவியை அவமரியாதை செய்ய பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகம் முன்கூட்டியே ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தது. அதற்காக நிருபர்களுக்கு வெளியுறவு அமைச்சகம் நன்றி தெரிவித்திருப்பது வேதனையளிக்கிறது ” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

டபிள்யூ.ஐ.ஓ.என். நியூஸ் பெண் நிருபர் பெனசீர் ஷா ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜாதவின் 70 வயது தாயாரை பாகிஸ்தான் நிருபர்கள் அவமதித்ததை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். உங்களுடைய (நிருபர்கள்) தேசப்பற்றை இப்படியா வெளிப்படுத்துவது” என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

டபிள்யூ.ஐ.ஓ.என். நியூஸ் நிருபர் தாஹா சித்திக் கூறியபோது, “ஜாதவின் தாயார், மனைவியிடம் சக நிருபர்கள் நடந்து கொண்டவிதம் மனதை வேதனைபடுத்துகிறது. இது மிகவும் அவமானகரமானது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Jadhav is survived by his wife, mother and insulting Islamic Republic of Pakistan to reporters denounced

Kulbushan jadhav’s mother insulted his wife, reporter for the Islamic Republic of Pakistan are