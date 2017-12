தஞ்சாவூர் : சம்பா சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்து விட கோரி 10 விவசாயிகள் தீக்குளிக்க முயற்சி செய்தனர். தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Try to set himself alight at the collectorate, Thanjavur farmers

Thanjavur: Samba is open water to the fire, demanding more than 10 farmers