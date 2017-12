பிரதமர் மோடியின் ‘நமோ ஆப்’பை பயன்படுத்தாத பாஜக எம்.பி.க்கள்: வகுப்பெடுத்த மத்திய அமைச்சர்

பிரதமர் மோடியை தொடர்பு கொள்ளும் மொபைல் போன் செயலியான, ‘நமோ ஆப்’பை பாஜக எம்.பிக்கள் ஒரு சிலரே பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், இதுபற்றி அவர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வகுப்பு எடுத்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொடர்பு கொள்ளும் பொருட்டு 2015ம் ஆண்டு அவரது பெயரின் முதல் எழுத்துக்களை கொண்ட ‘நமோ ஆப்’ உருவாக்கப்பட்டது. இதில் பிரதமரின் உரையாடல் மற்றும் தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ன. அவரை இ-மெயில் மற்றும் குறுசெய்திகள் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பாஜக எம்.பிக்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே அவருடன் தொடர்பில் உள்ளனர். அவருக்கு தகவல் மற்றும் பதிலளிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில் பாஜக எம்.பிக்களின் வாரந்திர கூட்டம் நேற்று(வியாழக்கிழமை) நடைபெற்றது. அப்போது பிரதமர் மோடி இதில் கலந்து கொண்டு பேசும்போது, ‘நமோ ஆப்’ குறித்த கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதில் எம்.பிக்களின் பங்களிப்பு குறைவாக இருப்பது குறித்தும் கவலை தெரிவித்தார். காலை வணக்கம் தொடங்கி, தான் அனுப்பும் எந்த ஒரு தகவலுக்கும், எம்.பிக்கள் பதில் அளிக்காதது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய பிரதமர் அதற்கான காரணத்தையும் கேட்டறிந்தார்.

இதைதொடர்ந்து ‘நமோ ஆப்’பை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக எம்.பிக்களுக்கு, மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வகுப்பு எடுத்தார். ‘நமோ ஆப்’பில் உள்ள அம்சங்கள் குறித்தும், அதை பயன்படுத்தும் முறைகுறித்தும் விரிவாக எடுத்துக்கூறினார். அந்த ‘ஆப்’ வழியாக பிரதமரை எவ்வாறு தொடர்பு கொள்வது, அதில் விவரங்களை பதிவிடுவது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து விளக்கினார். அதில் உள்ள புதிய பயன்பாடுகள் குறித்த பாஜக எம்.பிக்கள் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டனர்.

