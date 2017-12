என்ன சொல்லப் போகிறார் ரஜினி.. இன்னும் சில நிமிடங்களில் அறிவிப்பு Live

சென்னை: நடிகர் ரஜினி காந்த் தனது அரசியல் திட்டங்கள் குறித்து இன்னும் சில நிமிடங்களில் அறிவிக்கவுள்ளார். இதைக் கேட்க ரசிகர்கள் பெரும் ஆர்வத்துடன் காத்துள்ளனர்.

-சென்னை ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் ஒன்று கூடியுள்ளனர்

-ரசிகர் மன்றக் கொடியுடன் ரசிகர்கள் காலை முதலே கோடம்பாக்கம் பகுதியில் காத்திருக்கின்றனர்

-அருணாச்சலம் படத்தில் ரஜினி அரசியல்வாதியாக உருவெடுக்கும் சிங்கம் ஒன்று புறப்பட்டதே பாடலும் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பாகிறது

A flag created by fans of @superstarrajini @thelede2016 #PoliticianRajini #Rajinikanth pic.twitter.com/rvlos09h0h

The stage is set for #Rajinikanth…he is ‘Expected’ to disclose his political agenda today pic.twitter.com/Te8TU0bgsq

— Shabbir Ahmed (@Ahmedshabbir20)

December 31, 2017