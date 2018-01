“என்னடா கன்னட ஜெயலலிதா போய்விட்டாரே, இனி யார் எங்களை அடிமைப்படுத்துவார்?” என்று ஏங்கிக்கொண்டிருந்த தமிழர்களே, அஞ்சாதீர்கள்! உங்களுடைய முதுகெலும்பு அனாவசியமாக நிமிரத்தேவையில்லை .

வந்துவிட்டார் மராட்டிய ரஜினிகாந்த்.பொன்னியின் (காவேரி) நீரை கொடுக்காத கர்நாடகாவில் பிறந்த மராட்டிய ரஜினிகாந்த், தமிழ்நாட்டை ஆள கட்சி துவங்குகிறார்.

தமிழர்கள் கன்னட வெறியர்களால் தாக்கப்படும்போது காபி குடித்துக்கொண்டிருந்த ரஜினிகாந்த், ஈழத்தில் நமது சக உதிரர்கள் கொல்லப்படும்போது வாய்ப் பேசாமல் இருந்த இருந்த ரஜினிகாந்த், ஒரு தலைமுறையே அவரால் புகைப்பிடும்போது கடற்கரையில் காத்து வங்கிக்கொண்டிருத்த ரஜினிகாந்த், தமிழ் மக்களிடமிருந்து கோடிகளை சேர்த்த ரஜினிகாந்த், வந்துவிட்டார்!

ரஜினிகாந்த், வந்துவிட்டார்! நம்மை ஆள வந்துவிட்டார்! போய் அவர் காலடியில் விழுங்கள்! உங்கள் குடுமியை மீண்டும் ஒரு வேற்று மொழியரிடம் குடுங்கள்! நிம்மதி பெருமூச்சு விடுங்கள்!

– உங்கள் அகரன்

Marathi native Rajinikanth is starting a new party to rule over Tamilnadu. After losing their slave master Kanadika Jayalalitha, the Tamilians yearned to be subjugated yet again by a non-tamil. Rajinikanth, a Marathi who grew up in Karnataka has jumped in to fill the void. He stood by whilst the rights, the lives and honor were being molested en masse. Yet, the Tamilians will not disappoint and will definitely prostrate in front of Rajinikanth! #marathiRajinikanth

