நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 156 டாஸ்மாக் பார்களுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளனர். டெண்டரை பார் உரிமையாளர் புறக்கணித்த நிலையில் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்தது. நாமக்கல்லில் டெண்டர் மூலம் எடுக்கப்பட்ட 9 9 பார்கள் மட்டுமே தற்போது செயல்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Look for seals in namakkal district 156 tasmac

Namakkal: look for 156 tasmac in namakkal district authorities have sealed off. Refer to the owner of the tender