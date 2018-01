தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்… கட்சியின் பெயரை பொங்கல் பண்டிகையில் அறிவிக்கிறார் ரஜினி

சென்னை : ரஜினிகாந்த் தான் தொடங்கவிருக்கும் புதிய அரசியல் கட்சியின் பெயரை தைத் திருநாளான பொங்கல் திருநாளில் அறிவிக்கிறார் என்று நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்றும் தனிக்கட்சி தொடங்குவது உறுதி என்றும் நேற்றைய தினம் அறிவித்தார். மேலும் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டி என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

Source: OneIndia

English summary

By the way other Thai was born. The party’s name is announced at the occasion of pongal, Rajini

Chennai: rajinikanth is about to start a new political party in the name of the Thai Thirunal of pongal ethics