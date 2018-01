நெய்வேலி: நெய்வேலியில் ரூ.655 கோடி செலவில் 130 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரியசக்தி மின்உற்பத்தி தொடங்கியது. மத்திய நிலக்கரித்துறை செயலர் சுஷில் குமார் சூரியசக்தி மின்உற்பத்தியை தொடங்கி வைத்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

At a cost of RS in neyveli .655 solar power start

The neyveli lignite Corporation at a cost of RS 130 crore in neyveli .655: MWe solar generation began. Federal land