புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரியாங்குப்பம் பாலத்தில் இருசக்கர வாகனம் மோதி 2 மாணவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த செல்வகணபதி, நாகையைச் சேர்ந்த அப்துல் ரகுமான் விபத்தில் உயிரிழந்தனர். புதுச்சேரியில் புத்தாண்டு கொண்டாடிவிட்டு ஊருக்கு திரும்பிய போது விபத்து ஏற்பட்டது.

2 students in an accident deaths in the Union territory of Puducherry

