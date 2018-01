அசாமில் குடிமக்களின் தேசிய பதிவேடு வெளியீடு: முதல் வரைவுப் பட்டியலில் 1.9 கோடி பேர்

அசாம் மாநிலத்தின் முதல் வரைவு, குடிமக்களின் தேசிய பதிவேடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வரைவுப் பட்டியலில் 1.9 கோடி பேர் குடிமக்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அசாம் மாநிலத்தில், பங்களாதேஷில் இருந்து ஏராளமானோர் ஊடுருவியுள்ளதாக புகார் இருந்து வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக அங்கு வசித்து வரும் பங்களாதேஷ் நாட்டவர்கள், குடும்ப அட்டை உட்பட ஆவணங்களையும் வைத்துள்ளதால், அவர்களை கண்டறியும் நடவடிக்கைகள், 1951-ம் ஆண்டு முதல் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. இதை விசாரித்த, உச்ச நீதிமன்றம் டிசம்பர் 31-ம் தேதிக்குள், குடிமக்களின் தேசிய பதிவேட்டின் முதல் வரைவுப் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என உத்தரவிட்டு இருந்தது.

அதன்படி. குடிமக்களின் தேசிய பதிவேடு தயாரிக்கும் நடவடிக்கை நடந்து வந்தது. இதில் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்துகொள்ளும்படி அசாம் மக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். 3.29 கோடி பேர் தங்கள் பெயர் உள்ளிட்ட விவரங்களை பதிவு செய்துள்ளனர். இதனை பரிசீலனை செய்து, குடிமக்களின் தேசிய பதிவேட்டின் முதல் வரைவுப் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, குடிமக்களின் தேசிய பதிவேடு தயாரிக்கும் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரதீக் ஹஜேலா கூறியதாவது:

”முதல் வரைவு குடிமக்களின் தேசிய பதிவேடு தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் 1.9 கோடி பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதில் பெயர் இடம்பெறாதவர்கள் பயப்படத் தேவையில்லை. பல லட்சக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்துள்ளதால், அவர்களது ஆவணங்களை பரிசீலித்து உறுதி செய்வதற்கு கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.

விரைவில் அனைவரின் விண்ணப்பங்களும் பரிசீலித்து உறுதி செய்யப்படும். அடுத்தகட்ட வரைவுப் பட்டியல் ஏப்ரலுக்குள் வெளியிடப்படும். இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அனைத்துப் பணிகளும் முடிக்கப்படும்” எனக் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

National Register of citizens in Assam output: 1.9 million people in the first draft list

The first draft of the State of Assam, the national register of citizens has been published. 1.9 crore in this draft list