தீவிரவாதிகளுக்கு அடைக்கலம்… பாக்.கின் பொய் அம்பலம்… உதவிகளை நிறுத்த ட்ரம்ப் அதிரடி உத்தரவு!

வாஷிங்டன் : அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பாகிஸ்தானுக்கு அளித்து வந்த அனைத்து உதவிகளையும் நிறுத்தி வைக்க அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். தீவிரவாதிகளுக்கு அடைக்கலம் தந்ததை 15 ஆண்டுகளாக பொய்களால் மறைத்ததால் பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கு ட்ரம்ப் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பாகிஸ்தானின் செயலை கண்டித்து கடுமையான டுவீட் ஒன்றை போட்டுள்ளார் அதில் “அமெரிக்கா முட்டாள்தனமாக பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கு 33 பில்லியன் டாலர் வரை கடந்த 15 ஆண்டுகளாக உதவி செய்துள்ளது. ஆனால் இதற்கு கைமாறாக பாகிஸ்தான் பொய், வஞ்சகத்தைத் தான் திருப்பித் தந்துள்ளது. பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு சொர்க்க பூமியாக இருந்துள்ளது. ஆப்கனில் நாங்கள் தீவிரவாதிகள் தேடுதல் வேட்டையை நடத்திய போது பாகிஸ்தான் நாடு அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துள்ளது. எங்கள் நாட்டு தலைவர்களைப் பார்த்தால் முட்டாள்கள் போலத் தெரிகிறதா பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கு இனியும் எங்களின் நிதியுதவி கிடைக்காது” என்று காட்டமாக ட்ரம்ப் டுவீட்டியுள்ளார். பாக். – அமெரிக்கா உறவில் விரிசல் அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் இடையேயான உறவு சுமூகமான முறையிலேயே இதுவரை இருந்து வந்தது. ஆனால் ட்ரம்பின் காட்டமான டுவீட்டிற்கு பிறகு பாகிஸ்தானிற்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒத்துழைக்காத பாகிஸ்தான் கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னர் அமெரிக்க அரசு பாகிஸ்தானுக்கு அளிக்கும் 255 டாலர் மில்லியன் உதவியை நிறுத்தி வைப்பது குறித்து பரிசீலித்தது. ஏனெனில் தீவிரவாத ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் பாகிஸ்தான் போதுமான ஒத்துழைப்பு அளிக்காததன் விளைவாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்தது. ஏன் உதவிகள் நிறுத்தம் இந்நிலையில் தான் ட்ரம்ப் இனி எந்த உதவிகளையும் செய்ய வேண்டாம் என்ற அதிரடி டுவீட்டை போட்டுள்ளார். அண்மையில் காபூல் வந்திருந்த அமெரிக் துணைத் தலைவர் மைக் பென்ஸ் கூட பாகிஸ்தானுக்கான உதவிகளை நிறுத்தி வைக்க ட்ரம்ப் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறி இருந்தார். மறுக்கும் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானில் ஆயுதம் ஏந்திய படைகள் மீது அமெரிக்க ஒருதலைபட்சமான நடவடிக்கை எடுப்பதாக கடந்த வியாழன்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. அந்த நாட்டின் மிலிட்டரி செய்தித் தொடர்பாளர் ஆயுதப் போராளிகளை ஒடுக்க தங்கள் நாடு போதுமான நடவடிக்கையை எடுத்து வருவதாகவும், மற்ற நாடுகளை விட சொந்த மண்ணில் தீவிரவாதம் வேர்விடாமல் இருக்க பாகிஸ்தான் அதிக அக்கறையுடனும் இருப்பதாக கூறி இருந்தார்.

Source: OneIndia

English summary

Extremists to refuge. Pak Beagle lies exposed. Help to stop Trump commando order!

Washington: us President Donald Trump has given to Pakistan came to suspend all aid a.