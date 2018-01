கண்டலேறு அணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட கிருஷ்ணா நீர் தமிழகம் வந்தது

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாததால் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் 4 ஏரிகளின் நீர் மட்டம் உயரவில்லை. 11 டிஎம்சி ெகாள்ளளவு கொண்ட 4 ஏரிகளில் 4.98 டிஎம்சி மட்டுமே நீர் உள்ளது. ஏரிகளில் எதிர்பார்த்த அளவு நீர்மட்டம் உயராததால் ஆந்திர அரசிடம் மீண்டும் தண்ணீர் கேட்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. 68 டிஎம்சி கொள்ளளவு கொண்ட கண்டலேறு அணையில் தற்ேபாது 17 டிஎம்சி நீர் இருப்பு உள்ளது. ஒப்பந்தப்படி 8 டிஎம்சிக்கு மேல் இருந்தால் தண்ணீர் தர வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. அதனடிப்படையில் 5 டிஎம்சி தண்ணீர் கேட்டு ஆந்திர அரசுக்கு கடிதம் எழுதியது.இதை தொடர்ந்து, கடந்த 19ம் தேதி ஆந்திர தலைமை செயலாளர், நீர்வளத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசினர். அப்போது, சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவைக்கு 5 டிஎம்சி தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். அப்போது, தமிழக அரசு சார்பில் 25 கோடி பராமரிப்பு கட்டணமும் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், கடந்த 27ம் தேதி கண்டலேறு அணையில் இருந்து 680 கன அடி நீர் தமிழகத்திற்கு திறந்து விடப்பட்டது. இந்த தண்ணீர் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இன்று காலை 10 மணியளவில் தமிழக எல்லையான ஜூரோ பாயிண்ட்டிற்கு வந்ததடைந்தது. அப்போது, செயற்பொறியாளர் சீனிவாச ராவ், உதவி பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மலர் தூவி வரவேற்றனர். தற்போது 12 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து படிபடியாக தண்ணீர் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இன்று மாலைக்கு 100 கன அடி வீதமும், தொடர்ந்து 500 கன அடி வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்்த தண்ணீர் நாளை பூண்டி ஏரிக்கு சென்றடையும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kandaleru dam was opened from the Krishna water came to Tamil Nadu

Chennai: the northeast monsoon as expected due to lack of supply of drinking water to Chennai and 4 water level of lakes high