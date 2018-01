கல்லூரி மாணவி கடத்தலால் இரு தரப்பினர் மோதல்: 30 பெட்ரோல் குண்டு பறிமுதல்

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் மணி. முன்னாள் ராணுவ வீரர். இவருடைய மகன் ராஜ்குமார் (21). மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வீரர். பிளஸ் 2வில் தோல்வியடைந்த அவர் மேற்கொண்டு படிக்கவில்லை. இவர், அதே பகுதியில் உள்ள மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவியை காதலித்தார். அந்த மாணவி, திருச்செங்கோட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் விடுதியில் தங்கி படித்து வருகிறார். கல்லூரிக்கு செல்ல பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் போது இருவருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டு காதலாக மாறியது. அவ்வப்போது,ராஜ்குமார் திருச்செங்கோடு சென்று மாணவியை சந்தித்து பேசி வந்துள்ளார். இதனிடையே, தொடர் விடுமுறை என்பதால் வீட்டிற்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு கல்லூரி விடுதியில் இருந்து சென்ற மாணவி அதன் பின் மாயமானார். மகள் வீட்டிற்கு வராததால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், கல்லூரி நிர்வாகத்திடத்திலும், தோழிகளிடமும் விசாரித்தனர். தொடர்ந்து, அதியமான்கோட்டை போலீசில், தங்களது மகளை ராஜ்குமார் கடத்தி சென்றுவிட்டதாக புகார் செய்தார்.இதனால், ராஜ்குமாரின் உறவினர்களுக்கும், அப்பெண்ணின் பெற்றோர், உறவினர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அங்கு மோதல் ஏற்படும் சூழல் உருவாகியது. நள்ளிரவு புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அப்பகுதி மக்கள் பீதியடைந்தனர். எஸ்பி பண்டிகங்காதருக்கு இதுபற்றி தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, அவருடைய தலைமையில், 3 டிஎஸ்பிக்கள், தர்மபுரி, அதியமான்கோட்டை போலீசார் அங்கு சென்றனர். ஆயுதப்படை போலீசாரும் குவிக்கப்பட்டனர். இரு தரப்பையும் போலீசார் சமாதானப்படுத்தினர். மோதல் ஏற்பட்டால் அங்கு வீசுவதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 30 பெட்ரோல் வெடிகுண்டுகளை ஒரு வீட்டில் இருப்பதை போலீசார் கண்டறிந்து அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக, அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்த லோகநாதன் (25), சீனி என்ற சீனிவாசன் (23), சூர்யபிரகாஷ் (22) ஆகிய மூவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இரு தரப்பு மோதல் அபாயத்தால் அங்கு பதற்றம் நிலவுகிறது. போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

College student abductions by both parties clash: 30 petrol bomb seized

