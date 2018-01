சண்முகா நதி, அமராவதி அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க முதல்வர் உத்தரவு

சண்முகா நதி, அமராவதி அணைகளில் இருந்து பாசனத்துக்காக ஜனவரி 3-ம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறக்க முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தேனி மாவட்டம் சண்முகா நதி நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து வரும் 3-ம் தேதி முதல் 94 நாள்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டுள்ளேன். இதனால் தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டத்தைச் சேர்ந்த ராயப்பன்பட்டி, மல்லிங்காபுரம், சின்ன ஓவலாபுரம், எரசக்கநாயக்கனூர், கன்னிசேர்வைபட்டி, அழகாபுரி, ஒடைப்பட்டி, சீப்பாலக்கோட்டை ஆகிய 8 வருவாய் கிராமங்களில் உள்ள 1,640 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.

விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று திருப்பூர் மாவட்டம் அமராவதி அணையிலிருந்து வரும் 3 முதல் 31-ம் தேதி வரை தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். இதனால் திருப்பூர், கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள 54 ஆயிரத்து 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.

விவசாயிகள் தண்ணீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி, நீர் மேலாண்மை மேற்கொண்டு உயர் மகசூல் பெற வேண்டும்” என்று முதல்வர் பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Shanmugha River amaravathi dam principals in water from the open order

Shanmugha River amaravathi Dam for irrigation from January 3-first Chief Minister open water Hoagland Palaniswami Uttam