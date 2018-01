லோக் ஆயுக்தா, சேவை உரிமைச் சட்டம் கோரி சென்னையில் வரும் 4-ம் தேதி பாமக தொடர் முழக்கப் போராட்டம்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு

லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும், சேவை உரிமைச் சட்டத்தைக் கொண்டுவர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பாமக சார்பில் வரும் 4-ம் தேதி சென்னையில் தொடர் முழக்கப் போராட்டம் நடைபெறும் என்று அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”தமிழகத்தில் கடந்த 51 ஆண்டுகளாக மாறி மாறி நடைபெற்று வரும் திமுக, அதிமுக ஆட்சிகளில் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் ஒரே விஷயம் ஊழல் மட்டுமே. நீதிபதி சர்க்காரியா ஆணையத்தின் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 28 ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் தொடங்கி, மிக அண்மையில் அம்பலமாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளின் விரிவுரையாளர்கள் தேர்வு ஊழல் வரையிலான அனைத்து ஊழல்களிலும் சுருட்டப்பட்ட பணத்தை, ஆக்கபூர்வமாக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளைப் பெருக்குவதிலும் மக்கள் நலத் திட்டங்களிலும் முதலீடு செய்திருந்தால் தமிழகம் இன்றைக்கு சிங்கப்பூர், தென்கொரியா போன்ற நாடுகளைத் தாண்டிய வசதிகளுடனும், வளங்களுடனும் செழித்திருக்கும்; வறுமை இருந்திருக்காது.

ஆனால், தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்களும், ஆட்சி செய்பவர்களும் தமிழகத்தை வேட்டைக் காடாக்கி கொள்ளையடித்தனர். அதன் விளைவு அனைத்துத் துறைகளிலும் பின்தங்கியுள்ள தமிழ்நாடு, கடனில் மட்டும் இந்திய அளவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இதேநிலை இன்னும் சில ஆண்டுகள் நீடித்தால், தமிழகத்தின் நிலையை நினைத்துப் பார்ப்பதற்கே பெரும் அச்சமாகவும், கவலையாகவும் இருக்கிறது.

எனவே, ஊழல் செய்வதற்கு தடை போடும் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பையும், பொது சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டத்தையும் நிறைவேற்றாமல் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, தடையின்றி ஊழல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மாநில அளவில் ஊழலை ஒழிப்பதற்காக லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்று 52 ஆண்டுகளுக்கு முன் மொரார்ஜி தேசாய் தலைமையிலான நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் பரிந்துரை செய்தது. அதன்பின் ஐந்தாண்டுகள் கழித்து மராட்டிய மாநிலத்தில் முதன்முதலாக 1971-ம் ஆண்டில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு, அந்த அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதன்பின் இன்று வரை மொத்தம் 21 மாநிலங்களில் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாடு தவிர மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் லோக் ஆயுக்தா ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால் அம்மாநிலங்களில் ஊழல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் மட்டும் தழைத்தோங்கியுள்ளது.

அதேபோல், அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சத்தை தவிர்ப்பதற்கான பொதுச்சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டம் கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக மத்திய பிரதேசத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு 21 மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ளது. இச்சட்டத்தையும் தமிழகத்தில் கொண்டு வர திராவிடக்கட்சிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதுமட்டுமின்றி, அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் கொண்டுவரப்பட்ட தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டமும் தமிழகத்தில் பயனின்றி போய்விட்டது. இச்சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட தகவல் உரிமை ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களாக அப்பழுக்கற்ற சமூக ஆர்வலர்களை நியமிப்பதற்கு பதிலாக அதிமுக, திமுக ஆட்சிகளில் ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்களை தலைவராகவும், உறுப்பினர்களாகவும் நியமிக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமாகிவிட்டது.

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்தால் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை ஏற்படுத்துவதாக வாக்குறுதி அளித்து வாக்கு வாங்கிய அதிமுக, பதவிக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகியும் அதை நிறைவேற்றவில்லை. தமிழ்நாட்டில் ஊழலை ஒழிப்பதில் திராவிடக் கட்சிகளுக்கு உள்ள அக்கறை என்பது இவ்வளவுதான்.

தமிழ்நாட்டில் வரும் 8-ம் தேதி தொடங்கும் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான சட்ட முன்வரைவையும், பொதுச்சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டத்தையும் கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். அதேபோல் தகவல் உரிமை ஆணையத்தை 10 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பாக விரிவுபடுத்துவதுடன், அதில் அப்பழுக்கற்றவர்களை மட்டுமே நியமிக்க வேண்டும். இந்தக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் 4-ம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு சென்னையில் பாமக சார்பில் எனது தலைமையில் தொடர் முழக்கப் போராட்டம் நடைபெறும். இந்தப் போராட்டத்தில் பாமகவினரும், ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் பெருமளவில் பங்கேற்று ஊழல் ஒழிப்பு திட்டங்களை வலியுறுத்தி குரல் கொடுப்பார்கள்” என்று ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

