ரஜினியின் வருகை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்; இணைந்து பணியாற்றத் தயார்: என்.சேதுராமன்

ரஜினியின் அரசியல் வருகையை வரவேற்கிறோம். அவருடன் இணைந்து பணியாற்றத் தயாராக உள்ளோம் என்று அகில இந்திய மூவேந்தர் முன்னணிக்கழக நிறுவன தலைவர் என்.சேதுராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து என்.சேதுராமன் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ”ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்துள்ளதை எங்கள் கட்சி வரவேற்கிறது. கடந்த 18 ஆண்டுகளாக ஊழலுக்கு எதிராக என்னைப் போன்றவர்கள் நடத்திவரும் போராட்டத்தை ஊடகங்களில் வெளிப்படுத்தவில்லை. இன்று ரஜினி மூலம் அதே கருத்து வெளிப்பட்டுள்ளது. ரஜினி வாய்ஸ் 1996-ல் மாற்றம் ஏற்படுத்தியதுபோல், தற்போதும் மாற்றத்தைத் தரும்.

எங்களின் தனித்தன்மையை இழக்காமல் ரஜினியின் அரசியல் பயணத்தில் இணைந்து செயல்பட தயாராக உள்ளோம். வாக்கிற்காக ஒரு பைசா கூட தரமாட்டோம் என 1998-ம் ஆண்டிலேயே அறிவித்தோம். ரஜினியின் வருகை கிராமத்தினர், ஏழைகளிடம் மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்” என்று சேதுராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

