மரக்காணம்: கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மரக்காணம் அருகே அனுமந்தையில் கார் மோதி ஒருவர் உயிரிழந்தார். சென்னையில் இருந்து புதுச்சேரி சென்ற கார் பேருந்துக்காக காத்திருத்தவர் மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. விபத்தில் இளைஞர் உயிரிழந்ததை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

One fatal car collided near marakkanam

In marakkanam near marakkanam: East coast road, one of them had died after a car collided. Rail transport in Chennai