டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு எதிரொலி: தீவிரவாதி ஹபீஸ் சையத் அமைப்பு நன்கொடை வாங்க தடை – பாகிஸ்தான் உத்தரவு

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குற்றம்சாட்டியதன் எதிரொலியாக, தீவிரவாதி ஹபீஸ் சையத்தின் ஜமாத் உத் தவா உள்பட 2 அமைப்புக்கு நன்கொடை வழங்க பாகிஸ்தான் அரசு தடை விதித்துள்ளது.

இஸ்லாமாபாத்: தீவிரவாத ஒழிப்பு மற்றும் நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு என்ற பெயரில் அமெரிக்காவிடம் இருந்து பாகிஸ்தான் ஏராளமான நிதி உதவிகளை பெற்று பயனடைந்து வந்துள்ளது. ஆனால், தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எதையும் பாகிஸ்தான் அரசு எடுக்கவில்லை என சமீப காலமாக அமெரிக்கா குற்றம்சாட்டி வருகிறது. பாகிஸ்தானுக்கு அளிக்கப்பட இருந்த சில நிதியுதவிகளும் சமீபத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன. இதற்கிடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது டுவிட்டரில், கடந்த 15 ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தானுக்கு 33 பில்லியன் டாலர்களை வாரி வழங்கிய அமெரிக்க தலைவர்களை பாகிஸ்தான் முட்டாள்களாக நினைத்து விட்டது என குற்றம் சாட்டி பதிவிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு எதிரொலியாக தீவிரவாதி ஹபீஸ் சையத்தின் ஜமாத் உத் தவா அமைப்பு மற்றும் ஃபலா இ இன்சானியட் பவுண்டேசன் ஆகிய 2 தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு நன்கொடை வாங்க தடை விதித்து பாகிஸ்தான் அரசு இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது. #TamilNews #Trump #pakistan

Source: Maalaimalar

English summary

Trump echo: allegations of extremist Islamic Republic of Pakistan Syed Hafiz organization donations to buy banned-orders

In the wake of us President Trump accused, including Jamaat-UD Dawa militant Hafiz Syed of the 2 systems