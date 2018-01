உ.பி.: கார்கள் மோதிய விபத்தில் மத்திய இணை மந்திரி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்

உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் காயமடைந்த மத்திய இணை மந்திரி அனுபிரியா பட்டேல் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினார்.

புதுடெல்லி: உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலம் அலகாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள கஜினி பகுதியில் நேற்று நடைபெற்ற அஞ்சலி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மத்திய சுகாதார துறை இணை மந்திரி அனுபிரியா பட்டேல் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருடன் வந்த பாதுகாப்பு வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் அனுபிரியா பட்டேல் காயம் அடைந்தார். இதையடுத்து பாதுகாப்பு வீரர்கள் அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அனுபிரியா பட்டேல், சிகிச்சை முடிந்து ஓய்வில் உள்ளார் என அவரது அலுவலக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதுதொடர்பாக அவர்கள் கூறுகையில், எதிர்பாராமல் நடைபெற்ற விபத்தில் காயமடைந்த அனுபிரியா பட்டேல், சிகிச்சை முடிந்து நலமுடன் வீடு திரும்பினார். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்த்து, அவர் நலமுடன் இருப்பதாக கூறியுள்ளனர், சிறிது ஓய்வுக்கு பிறகு அவர் அலுவலக பணிகளை தொடர்வார் என தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

English summary

E. p.: cars collided in an accident he luckily survived the Central Joint Secretary

In the State of Uttar Pradesh, was injured in a road accident in held the Central Joint Secretary anupriya Patel treatment