ஊட்டியில் கர்நாடகா சார்பில் புதிதாக பூங்கா அமைப்பு: 8ம் தேதி திறப்பு

பெங்களூரு: ஊட்டியில் கர்நாடக மாநில அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்கா வரும் 8ம் தேதி திறக்கப்படுகிறது. நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன் மைசூரு மன்னராட்சியில் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரியாக இருந்த எம்.எச்.மரிகவுடா, பெங்களூரு மற்றும் மைசூரு மாநகரங்களில் பல பூங்காக்கள் உருவாக்கினார். தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டியில் மைசூரு மாகாணத்திற்கு சொந்தமாக பூங்கா அமைக்க வேண்டும். அதற்கு தேவையான நிலத்தை சென்னை மாகாண அரசிடம் பேசி வாங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மைசூரு மன்னராக இருந்த ஜெயசாமராஜேந்திர உடையாரிடம் மரிகவுடா வைத்தார். அவரின் கோரிக்கையை ஏற்று ஊட்டியில் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அருகில் 38 ஏக்கர் நிலத்தை மைசூரு மன்னர் வாங்கினார். அந்த நிலத்தில் உருளைக்கிழங்கு உள்பட பல தோட்டக்கலை பயிர்கள் செய்யப்பட்டது. இடையில் தோட்டக்கலை பயிர்களை நோய் தாக்கியதால் பயிர் செய்வது நிறுத்தப்பட்டு நிலத்தில் எந்த விதமான விவசாய பணியும் செய்யாமல் காலியாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் பொட்டானிக்கல் கார்டனை காண ஆண்டுதோறும் 25 முதல் 40 லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள். அதன் மூலம் ஆண்டுக்கு கோடி கணக்கில் வருவாய் கிடைக்கிறது. இதை கவனித்த கர்நாடக மாநில தோட்டக்கலை துறை ஊட்டியில் உள்ள மாநில அரசுக்கு சொந்தமான 38 ஏக்கர் நிலத்தில் அழகான தாவரவியல் பூங்கா அமைக்க முடிவு செய்தது. அதன்படி கடந்த 11 ஆண்டுகளாக தாவரவியல் பூங்கா அமைப்பதற்கான பணிகள் நடந்து வந்தது. குளிர் பிரதேசங்களில் செழுமையாக வளரும் சுமார் 75 வகையான செடிகள் பூங்காவில் நட்டு வளர்க்கப்பட்டு வந்தது. தோட்டகலை துறை அதிகாரிகள் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக மேற்கொண்ட முயற்சியின் பலனாக தற்போது அழகான பூங்கா உருவாகியுள்ளது. 38 ஏக்கர் நிலத்தில் தற்போது 60 சதவீதம் நிலத்தில் மட்டுமே பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதியுள்ள நிலத்திலும் பூங்கா விரிவுப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பூங்காவில் கேலா லில்லி, ஜெர்மனியம், ரெட் ஹாட் போகர், பேகோனியா உள்பட பல வெளிநாடுகளின் மலர்ச் செடிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எந்த விவசாயமும் செய்யாமல் தரிசாக காணப்பட்ட நிலத்தில், மாநில அரசின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவுக்கு ‘‘கர்நாடக சிரி பூங்கா’’ என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் திறப்பு விழா வரும் 8ம் தேதி நடக்கிறது. கர்நாடக மாநில தோட்டகலைதுறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.மல்லிகார்ஜுன் தொடங்கி வைக்கிறார்.

