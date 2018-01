நெய்வேலி: நெய்வேலி என்எல்சியில் 130 மெகாவாட் சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி நேற்று துவங்கியது. 752.62 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த மின் உற்பத்தி நிலையத்தை துணை மின்நிலையத்துடன் இணைக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. மத்திய நிலக்கரித்துறை செயலாளர் சுசில்குமார் துவக்கி வைத்தார். விழாவில் என்எல்சி சேர்மன் டாக்டர் சரத்குமார் ஆச்சார்யா உள்பட இயக்குநர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர். இதன் மூலம் பெறப்படும் மின்சாரம் வருடத்துக்கு 216.372 மில்லியன் யூனிட் முழுவதும் தமிழக மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திடம் ஒப்படைக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 5.10 என்ற அளவில் 25 வருடத்துக்கு விற்கப்படும்.

Source: Dinakaran

130 MW of solar power generation in the NLC

