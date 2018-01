மார்கழி பவுர்ணமி சதுரகிரியில் குவிந்த பக்தர்கள்

வத்திராயிருப்பு: விருதுநகர் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில், பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு கடந்த டிச.30ம் தேதி திறக்கப்பட்டது. இதையொட்டி பக்தர்கள் மலைக்கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர். பவுர்ணமி மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு நேற்று அதிகாலை 4 மணிக்கு கோயில் திறக்கப்பட்டது. சுந்தரமகாலிங்கம் சாமிக்கு 18 வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன. பின்னர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு சாமி காட்சியளித்தார்.

