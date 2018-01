போலி தள்ளுபடியை ஒழிக்க சில்லரை விலை, காலாவதி தேதி கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும்: புதிய விதி அமலுக்கு வந்தது

புதுடெல்லி: போலியான தள்ளுபடி அறிவிப்புகளை தடுக்கும் வகையில் புதிய விதிமுறை நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. பண்டிகை சீசன்களில் பல்வேறு பொருட்கள் அதிரடி தள்ளுபடியில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. பல நிறுவனங்கள் இவற்றை உண்மையாக அளிக்கின்றன. ஆனால், சில ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்கள் விலையை அதிகம் குறிப்பிட்டு, அதில் இருந்து அதிகபட்சமாக விலை குறைப்பு செய்துள்ளதாக அறிவிக்கின்றன. இந்த போலி தள்ளுபடியை கட்டுப்படுத்தும் விதத்தில், புதிய நடைமுறை நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதுகுறித்து நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் பல போலியான முறையில் தள்ளுபடியை அறிவிக்கின்றன. அதாவது, பொருளில் உள்ள அதிகபட்ச சில்லரையை விட கூடுதலாக குறிப்பிடுகின்றனர். அதில் இருந்து கணக்கிட்டு, மிக அதிக சதவீத தள்ளுபடியில் விற்பதாக காட்டிக்கொள்கின்றனர். சிலர், உணவு பண்டங்கள் போன்றவற்றுக்கு காலாவதி தேதி நெருங்கும் நிலையில் இருப்புகளை தீர்க்க அதிரடி தள்ளுபடிகளை அறிவித்து விற்று விடுகின்றனர். இது நுகர்வோரை ஏமாற்றும் செயல். எனவே, இந்த போலி தள்ளுபடிகளை ஒழிக்கும் வகையில், புதிய நடைமுறை இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1ம் தேதியில் இருந்து அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, தள்ளுபடி அறிவிப்பு வெளியிடுபவர்கள் இணையதளத்தில் அந்த பொருளின் அதிக பட்ச சில்லரை விலையை குறிப்பிட வேண்டும். அதில் இருந்து கணக்கிட்டு தள்ளுபடி சதவீதத்தை குறிப்பிட வேண்டும். அதுபோல், உணவு பொருள் போன்றவற்றுக்கு காலாவதி தேதியை கண்டிப்பாக இணையதளத்தில் அந்தந்த பொருட்களுக்கு கீழ் இடம்பெற செய்ய வேண்டும். போலி தள்ளுபடி மோசடிகளை கண்டறிந்த பிறகு இந்த புதிய விதி நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்றார். சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வேயிலும் இது தெரியவந்துள்ளது. அதிகபட்ச சில்லரை விலையை விட கூடுதல் விலையை குறிப்பிட்டு தள்ளுபடியை அறிவித்திருந்ததாக 42 சதவீதம் பேர் தெரிவித்துள்ளனர். 98 சதவீதம் பேர், அதிகபட்ச சில்லரை விலையுடன் காலாவதி தேதியையும் குறிப்பிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர். பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் சட்டம் 2011ல், ஜூன் மாதத்தில் இதற்கான திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதுகுறித்து ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவன தரப்பில் கூறப்படுவதாவது: எங்களிடம் இணைந்துள்ள விற்பனையாளர்கள் புதிய நடைமுறையை கடைப்பிடிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம். அவர்கள் போலியான வகையில் தள்ளுபடிகளை அறிவிக்காமல் இருக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளோம். புதிய விதிகளை கடைப்பிடிக்காமல் அவர்கள் ஆன்லைன் இணையதளத்தில் பொருட்களை விற்க முடியாது. எனவே, விதிமுறைகளுக்கு இணங்க அவர்கள் செயல்படுவது உறுதி செய்யப்படும் என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Eliminate bogus discount retail price, you must specify the expiry date compulsory: new rule came into force

New Delhi: bogus discount notices in order to prevent the new regulation has come into force since yesterday.