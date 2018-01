104 வது பிறந்த நாள் கொண்டாடிய மூதாட்டி

பெருந்துறை: ஈரோடு மாவட்டம் கோபியை சேர்ந்தவர் கவுரியம்மாள். இவருக்கு 104 வயதாகிறது. இவரது கணவர் சுப்ரமணியம் 1982ல் காலமானார். மூன்று மகன்கள், ஏழு மகள்கள் உள்ளனர். அனைவருக்கும் திருமணமாகி, குழந்தைகள் உள்ளன. 2வது மகன் நடராஜனுடன் கவுரியம்மாள் கோபியில் வசித்து வருகிறார். தற்போது கவுரியம்மாளின் ஐந்தாவது தலைமுறையில் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. இந்நிலையில், கவுரியம்மாள் நேற்று முன்தினம் தனது 104வது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். இதையொட்டி, பெருந்துறை அடுத்த துடுப்பதி கோயிலில் அவரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், சிறப்பு யாகம் மற்றும் வழிபாடு மேற்கொண்டனர். இதன் பின்னர் கனகாபிஷேகம் நடந்தது. அவருக்கு 17வது வயதில் திருமணம் நடந்தது. 42 பேரன் பேத்திகள் உள்ளனர். இப்போதும் ஆரோக்கியமாக உள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

104 birth day celebrated Lady

Peru had belonged to the gavuriammal in erode District Department: Kofi Annan. He is 104 years old. In 1982 her husband Subramaniam