முத்தலாக் மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டும்: முதல்வரை நேரில் சந்தித்து இஸ்லாமிய தலைவர்கள் கோரிக்கை

சென்னை: தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சென்னை கிரின்வேஸ் சாலையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் ேநற்று எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி மாநில தலைவர் தெகலான் பாகவி தலைமையில் பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா மாநில துணைத் தலைவர் சேக் முகமது அன்சாரி, எஸ்.டி.பி.ஐ. மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அ.ச.உமர் பரூக், ஏ.கே.கரீம், வெல்பேர் பார்ட்டி ஆப் இந்தியா மாநில தலைவர் எஸ்.என்.சிக்கந்தர், ஜமாத்தே இஸ்லாமி பொது செயலாளர் ஹனீபா மன்பயீ, ஜலாலுதீன், இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கிய கழகம் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஷாஜஹான், அப்போலோ ஹனீபா, இந்திய தேசிய லீக் மாநில நிர்வாகி நாகை ஹூசைன், தமிழ்நாடு முஸ்லிம் தொண்டு இயக்க தலைவர் மன்சூர் ஹாஜியார் உள்பட பல்வேறு தலைவர்கள் சந்தித்து பேசினர். அப்போது பத்து ஆண்டுகாலம் சிறைதண்டனை கழித்த ஆயுள் சிறைக் கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழாவில் 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை கழித்த ஆயுள் சிறைக் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்ற முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். மேலும், இந்த விடுதலை அறிவிப்பில் எந்த பாரபட்சமும் காட்டப்படக் கூடாது. அனைத்து சமூகங்களை சார்ந்த கைதிகளும் அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்ட வகையில் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையையும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர். இதனைக் கேட்ட முதல்வர், உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே சில வழிகாட்டுதல்களை தந்திருக்கிறது. அந்த வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும். மாநில அரசுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அந்த அடிப்படையில் இந்த விடுதலை நடவடிக்கை அமையும் என்று தெரிவித்தார். மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள முத்தலாக் சட்ட மசோதாவுக்கு மக்களவையில் அதிமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்ததற்கு தலைவர்கள் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டனர். வரக்கூடிய நாட்களில் மாநிலங்களவையில் அந்த மசோதா ஒப்புதலுக்கு வருகிறபோது அதனை தோற்கடிக்கும் விதத்தில் எதிர்த்து அதிமுக எம்.பிக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டனர். இவ்விவகாரத்தில் தங்கள் கோரிக்கை குறித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்போம் என முதல்வர் உறுதியளித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Muthalak: first the Bill must defeat up to meet Islamic leaders demand

Chennai: Tamil Nadu Chief Minister Chennai greenways road in edappadi Palaniswami, at his residence or became s. d.b..