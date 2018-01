கிருஷ்ணகிரியில் போட்டியிட்டு கோட்டைக்குப் போக வேண்டும்… ரஜினிக்கு ரசிகர்கள் விடும் தூது!

கிருஷ்ணகிரி : ரஜினிகாந்த் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் போட்டியிட்டு 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றிமாலை சூடி முதல்வராக கோட்டைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவரது ரசிகர்கள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். ரஜினி அரசியலுக்கு வருவது உறுதி, 234 தொகுதிகளிலும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவது உறுதி என்று கூறி இருப்பது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசியல் அறிவிப்பை வெளியிட்ட சூட்டோடு ரஜினி சுறுசுறுப்பாக அதற்கான வேலைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். நேற்று அரசியல் அறிவிப்பு இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கைக்காக இணையதளம், ஆப் அறிமுகம் என்று படு ஸ்பீடாக செயல்பட்டு வருகிறார் ரஜினி. ரஜினியி இந்த வேகம் அவரது ரசிகர்களுக்கு மேலும் உற்சாகத்தை தந்துள்ளது. கிருஷ்ணகிரியில் ரசிகர்கள் உற்சாகம் தமிழகம் முழுவதும் ரஜினியின் அறிவிப்பை அவரது ரசிகர்கள் இனிப்புகளை கொடுத்தும் பட்டாசுகளை வெடித்தும் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனஹள்ளியை அடுத்துள்ள நாச்சிக்குப்பம் ரஜினியின் சொந்த ஊர் என்று ரசிகர்கள் அங்கு பட்டாசுகளை வெடித்தும், இனிப்புகளை வழங்கியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். கிருஷ்ணகிரி டூ கோட்டை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அவருடைய சொந்த மாவட்டம், எனவே அவர் இங்கிருந்து தான் போட்டியிட வேண்டும் என்று இங்குள்ள மக்கள் விரும்புகின்றனர். இங்கு போட்டியிட்டு ஜெயித்து ரஜினி முதல்வராக வேண்டும் என்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் ரஜினி இங்கு போட்டியிட வேண்டும். இதே போன்று 234 தொகுதியிலும் அவருக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தருவோம் என்றும் ரசிகர் மன்றத்தின்ர் கூறியுள்ளனர். ஜெ.வின் பயணம் தொடங்கிய கிருஷ்ணகிரி ரஜினி அரசியல் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்னரே அவர் கிருஷ்ணகிரியில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற குரல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 1991ம் ஆண்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தான் வெற்றி பெற்று முதன்முதலாக ஜெயலலிதா தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். இந்நிலையில் ரஜினியை கிருஷ்ணகிரியில் போட்டியிடுமாறு அவரது ரசிகர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

