கும்பகோணம்: கும்பகோணம் அருகே பாபநாசத்தில் அரசுப்பேருந்து மற்றும் இருசக்கர வாகனம் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற கால்நடை மருத்துவர் பார்த்திபன், சீனிவாசன் உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Two fatal accident near kumbakonam:

In papanasam near kumbakonam, kumbakonam: arasupperu and motorcycle collided head-on to the postposition