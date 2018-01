தாம்பரம் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்டு அத்துமீறல்: கும்பலுக்கு போலீஸார் வலைவீச்சு

தாம்பரத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது வன்முறையில் ஈடுபட்ட கும்பலை போலீஸார் தேடிவருகின்றனர்.

தாம்பரம் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஏராளமானவர்கள் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறமால் இருக்க ஏராளமான போலீஸர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் கிழக்கு தாம்பரம் எம்.இ.எஸ் சாலையில் இரும்புலியூர் கிழக்கு பகுதியில் பைக்கில் வந்த கும்பல் சாலையில் நடந்து செல்பவர்களை தாக்கி அராஜகத்தில் ஈடுபட்டது.

அப்போது கிழக்கு தாம்பரம் பரணி நெல்லையப்பர் தெருவில் காஜா மொய்தீன் என்பவர் வீட்டின் வாசலில் நின்றிருந்த அவரது உறவினர்களை இதே கும்பல் தாக்கிச் சென்றது. இதனை தட்டி கேட்டதற்கு அந்த கும்பலை சேர்ந்தவர் 20-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கத்தி, இரும்பு ராடுகளுடன் வந்து பரணி நெல்லையப்பர் தெருவில் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த காஜா மொய்தீன் காரை அடித்து நொறுக்கினர் அதே போல வீட்டில் கற்களை வீசி ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.

வீட்டின் வாசலில் இருந்த பைக்குகளை சேதப்படுத்தினர். அந்த பகுதியில் சாலையில் கோலம் போட்டு கொண்டிருந்த பெண்கள் மற்றும் வீட்டின் வெளியில் நின்றிருந்த ஆண்களை மிரட்டியபடி கத்தி கூச்சல் போட்டு அராஜகம் செய்தனர்.

இந்த சம்பவத்தை பஜனை கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த கேபிள் டிவி நடத்தும் கிருஷ்ணன் (45) என்பவர் தட்டி கேட்டார். அப்போது அந்த கும்பல் அவரை தலையில் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியது.

இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த கிருஷ்ணன் பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள குளோபல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சேலையூர் போலீஸார் 4 பேரை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

