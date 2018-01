வெளியுறவு செயலாளராக விஜய் கேசவ் கோகலே நியமனம்

மூத்த ஐஎப்எஸ் அதிகாரியான விஜய் கேசவ் கோகலே (58) அடுத்த வெளியுறவுத் துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் 2 ஆண்டுகளுக்கு இந்தப் பதவியில் நீடிப்பார்.

இப்போது இந்தப் பதவியில் உள்ள எஸ்.ஜெய்சங்கர் வரும் 28-ம் தேதி ஓய்வு பெற உள்ளார். இதையடுத்து, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையின் நியமன குழு கோகலே நியமனத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் அடிப்படையில் பணியாளர் நலத்துறை இது தொடர்பான ஆணையை நேற்று பிறப்பித்தது.

விஜய் கேசவ் கோகலே, இப்போது வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் பொருளாதார உறவுகள் பிரிவு செயலாளராக உள்ளார்.

Source: The Hindu

