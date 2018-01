தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திற்கு எதிர்ப்பு: பல்வேறு இடங்களில் மருத்துவர்கள் போராட்டம்

சென்னை: மத்திய அரசு தாக்கல் செய்ய உள்ள தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். 60 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் ஜனநாயக முறைப்படி நடக்கும் இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலை கலைக்க எதிப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.

Opposition to the national medical Commission: doctors struggle in various places

