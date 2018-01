முடி கொட்டியதால் விரக்தியில் தூக்கில் தொங்கி இளைஞர் தற்கொலை: மதுரையில் பரிதாபம்

மதுரை: மதுரையை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் முடிகொட்டும் பிரச்னையால் விரக்தியடைந்து நேற்று தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மதுரையை சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி இளைஞர் மிதுன். இவர் பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். 27 வயதான மிதுனுக்கு அவரது பெற்றோர் திருமணத்திற்கு பெண் பார்த்து வந்து உள்ளனர். மிதுனுக்கு தொடர்ந்து முடிகொட்டும் பிரச்னை இருந்து வந்துள்ளது. இதனால், கடந்த சில மாதங்களாக மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்து உள்ளார். பெண்பார்ப்பதால் இந்த பிரச்னையால் திருமணம் தடைபட்டு விடுமோ என்று என்கிற எண்ணம் கடந்த ஒரு வாரமாக இவரை தீவிரமாக பாதித்து இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஒரு வாரமாக வேலைக்குச் செல்லாமல் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு மதுரை வந்து வீட்டில் தங்கி உள்ளார். இதற்கு அவரது உறவினர்கள் ஆறுதல் கூறி உள்ளனர். இருப்பினும் அதே சோகத்தில் இருந்து உள்ளார் மிதுன். புத்தாண்டு தினமாக நேற்று அவரது பெற்றோர் கோவிலுக்குச் சென்றதை அடுத்து, வீட்டில் இருந்த மிதுன் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை செய்து கொண்டார். கோவிலில் இருந்து திரும்பிய மிதுனின் பெற்றோர் இதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். இதுகுறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மிதுனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தற்கொலை குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர். முடி கொட்டும் பிரச்னைக்காக பொறியியல் பட்டதாரி இளைஞர் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Source: OneIndia

