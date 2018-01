பண்டிகை காலம் என்பதால் இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை மீட்க வேண்டும்: ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்

பண்டிகைக் காலம் என்பதால் இலங்கை சிறையில் உள்ள அனைத்து தமிழக மீனவர்களையும், தமிழக மீனவர்களுக்கு சொந்தமான அனைத்து படகு களையும் மீட்பதற்கான அவசர, அவசிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய, மாநில அரசுகளை தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து நேற்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

ராமேசுவரத்தில் இருந்து 450-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் சுமார் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் நேற்று முன்தினம் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் ராமேசுவரம் மீனவர்கள் மீது கற்களை வீசி, அச்சுறுத்தி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இத்தாக்குதலில் மீன்பிடிச் சாதனங்கள் சேதமடைந்தன. மேலும் ராமேசுவரத்தைச் சேர்ந்த 13 மீனவர்களையும், 2 விசைப் படகுகளையும் சிறைபிடித்துச் சென்றனர். இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.

இதுபோல தொடர் தாக்குதலில் இலங்கை கடற்படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினையில் இதுவரை எவ்வித ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளையும் எடுக்காத மத்திய பாஜக அரசை தமிழக அரசு கண்டும் காணாமல் இருக்கிறது.

எனவே, தமிழக அரசு உடனடி யாக மத்திய அரசிடம் தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு சுமூகத் தீர்வு ஏற்படுத்திக் கொடுக்க முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வர வேண்டும். தற்போது பண்டிகைக் காலம் என்பதால் இலங்கை சிறையில் உள்ள அனைத்து தமிழக மீனவர்களையும், தமிழக மீனவர்களுக்கு சொந்தமான அனைத்து படகுகளையும் மீட்பதற்கான அவசர, அவசிய நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மத்திய, மாநில அரசுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

