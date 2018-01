தஞ்சை : தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் சாமி தரிசனம் செய்தார். அதனை தொடர்ந்து குழந்தையம்மாள் நகரில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆய்வு செய்து வருகிறார். இதையடுத்து அப்பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிலையத்தில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட உள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Banvari Lal Purohit in the Governor’s study of tanjore

Tanjore big temple at tanjore, banvari Lal Purohit Governor: darshan. Followed by kulandaiyammal