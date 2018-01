தஞ்சை: தஞ்சையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆய்வு செய்து வருகிறார். இந்நிலையில் ஆய்வை கைவிட்டு ஆளுநர் திரும்பி போக வலியுறுத்தி திமுகவினர் 300 பேர் கருப்பு சட்டை அணிந்து கறுப்புக்கொடி ஏந்தி ஊர்வலம் சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Thimukavinar black flags against the Governors of tanjore

Banvari Lal Purohit in tanjore, Thanjavur: Governor doing the study. In this case, abandoning the Governor research section