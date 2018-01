திருச்சி: திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கைதி காசிநாதன், மூச்சத்திணறல் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். கும்பகோணத்தில் கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற காசிநாதன் திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று உயிரிழந்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Due to the prisoner deaths in prison, trichy moosathinaral

Trichy: trichy jailed prisoners had been hospitalized due to shrimp, kasinathan moosathinaral