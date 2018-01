நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு நாளை உள்ளூர் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. படுகர் மக்களின் குலதெய்வமான எத்தையம்மன் கோயில் பண்டிகையை முன்னிட்டு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு நாளை உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்து ஆட்சியர் இன்னசன்ட் திவ்யா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

Local holiday: tomorrow to the Nilgiris district collector

The Nilgiris: Nilgiris district tomorrow has been a local holiday. Badukar ethiyamma of people’s Totem