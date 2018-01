கர்நாடகாவை சேர்ந்த ரஜினி தமிழகத்தை ஆள வேண்டும்: பாஜக தலைவர்கள் கருத்து

கர்நாடகாவில் பிறந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், தமிழகத்தை ஆள வேண்டும். அவருக்கு கர்நாடகா மீதும், கன்னட மொழி மீதும் மிகுந்த பற்று உள்ளது என கர்நாடக பாஜக தலைவர் அசோக் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் வருகை தொடர்பான செய்திகளால் தமிழக அரசியலில் மட்டுமல்ல, கர்நாடக அரசியலிலும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. முதல்வர் சித்தராமையா, மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி. பரமேஷ்வர் உள்ளிட்டோர் ரஜினியை வரவேற்றுள்ளனர். ஆனால் கர்நாடக பாஜக தலைவர்கள் ரஜினி அரசியல் வருகையால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரும், முன்னாள் முதல்வருமான சதானந்தகவுடா, “பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அரசியல் செயல்பாடு மீது ரஜினிக்கு மிகுந்த விருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நாட்டின் ஜனநாயக நடைமுறையில் பங்கேற்க முடிவெடுத்திருக்கிறார். ரஜினி பாஜகவுடன் இணைந்து செயல்படுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்”என தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவை சேர்ந்த மற்றொரு மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் ஜிகஜினகி, “முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது நல்லது. அவரது வருகையால் தேசிய அரசியலில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. ஆனால், தமிழக அரசியலில் பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார்”என்றார்.

கர்நாடக எதிர்க்கட்சி தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான ஜெகதீஷ் ஷெட்டர், ” ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதால் கர்நாடக அரசியலில் எந்த தாக்கமும் ஏற்படாது. ரஜினியின் அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை மக்கள்தான் தீர்மானிப்பார்கள்” என கூறியுள்ளார்.

பாஜகவை சேர்ந்த முன்னாள் துணை முதல்வர் அசோக் கூறுகையில்,” ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன். அவர் விரைவில் தமிழக முதல்வராக வேண்டும். ரஜினி கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர். கர்நாடக போக்குவரத்து கழகத்தில் நடத்துநராக பணியாற்றியவர். ரஜினிக்கு பாஜகவுடன் நல்ல உறவு இருக்கிறது” என்றார்.

