தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலை.யில் எம்ஜிஆர் சிலை ஆளுநர் இன்று திறந்துவைக்கிறார்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தை ஏற்படுத்திய மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆரின் உருவச் சிலையை, தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் இன்று (ஜன.2) திறந்து வைக்கிறார்.

இரண்டு நாள் பயணமாக தஞ்சாவூருக்கு வருகை தந்துள்ள தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித், நேற்று மாலை தஞ்சாவூர் தென்னகப் பண்பாட்டு மையத்தில் நடைபெற்றுவந்த சலங்கை நாதம் கலை விழாவின் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்றுப் பேசினார். இன்று (ஜன.2) காலை 6.30 மணியளவில் தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயிலுக்குச் செல்லும் ஆளுநர், காலை 9 மணியளவில் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் தூய்மை இந்தியா திட்டத் துப்புரவுப் பணியில் ஈடுபடுகிறார்.

தொடர்ந்து, காலை 10.30 மணியளவில் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில், இப்பல்கலைக்கழகத்தை ஏற்படுத்திய மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆரின் மார்பளவு உருவச் சிலையை திறந்து வைத்துப் பேசுகிறார். தொடர்ந்து அரண்மனை வளாகத்துக்குச் செல்லும் ஆளுநர், அங்குள்ள புகழ் பெற்ற சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தைப் பார்வையிடுகிறார். பின்னர், மாலை 3.30 மணி முதல் 5 மணி வரை பொதுப்பணித் துறை சுற்றுலா மாளிகையில் மக்கள் பிரதிநிதிகள், தொண்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள், அரசியல் கட்சிப் பிரமுகர்கள் மற்றும் பொது நல அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளை நேரில் சந்திக்கிறார். ஆளுநரைச் சந்திக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் அந்த நேரத்தில் சந்தித்து மனுக்களை அளிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து, மாலை 6 மணிக்கு திருவையாறில் நடைபெறும் தியாகராஜரின் 171-வது ஆராதனை விழாவைத் தொடங்கி வைத்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் சிறப்புரையாற்றுகிறார்.

Source: The Hindu

English summary

Thanjavur Tamil University. He is Governor today unveiled the statue at Mgr

Tamil University established the image of the statue of the late Chief Minister Mgr banvari Lal broha, Governor of Tamil Nadu