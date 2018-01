தமிழகத்தில் அரசு, தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் இன்று வேலை நிறுத்த போராட்டம்.. நோயாளிகள் அவதி

சென்னை: மத்திய அரசின் தேசிய மருத்துவ கமிஷன் மசோதா 2017-க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர். சுகாதார துறை அமைச்சர் ஜே.பி நட்டா தாக்கல் செய்துள்ள இந்த மசோதாவிற்கு நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். யுனானி, ஹோமியோபதி, சித்தா போன்ற மருத்துவ துறை சார்ந்த மருத்துவர்களை ‘பிரிட்ஜ்’ எனும் குறுகிய கால படிப்பு மூலம் அல்லோபதி மருத்துவர்களாக அங்கீகரிப்பது, இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலை கலைத்து விட்டு அதற்கு பதிலாக புதிதாக 4 நிர்வாக குழுக்களை அமைப்பது, தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளை மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை மற்றும் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க அனுமதிப்பது போன்ற அம்சங்கள் இந்த மசோதாவில் அடங்கி உள்ளன. இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் மருத்துவ துறை மிகுந்த நெருக்கடி மற்றும் குழப்பத்திற்கு ஆளாகும் என கூறி இந்திய மருத்துவ கூட்டமைப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் கூட்டமைப்பு இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. தங்களின் எதிர்ப்பை மத்திய அரசிற்கு காட்டும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் ஈடுபட உள்ளனர். அதன் படி, அரசு மருத்துவர்கள் காலை 9:30 மணி முதல் இரவு 10:30 மணி வரையும், தனியார் மருத்துவர்கள் காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையும் வெளி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போவதில்லை என அறிவித்துள்ளனர். மேலும் சென்னை ராஜிவ் காந்தி பொது மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து தங்கள் எதிர்ப்பை காட்ட உள்ளனர். மருத்துவர்களின் இந்த போராட்டத்தால் வெளி நோயாளிகள் இன்று கடுமையாக பாதிக்கப்படுவர் என தெரிகிறது. அதே நேரம் உள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சைகள் வழக்கம் போல் அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

