ஜிஎஸ்டி தாக்கல் செய்வதில் மாற்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்: பிரதமர் தலையிட தனியார் பாதுகாப்பு தொழில்துறை வலியுறுத்தல்

சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) தாக்கல் செய்வதில் தங்கள் துறைக்கு மாற்று ஏற்பாடு வழங்க வேண்டும் என தனியார் பாதுகாப்பு தொழில்துறை சங்கம் (பிஎஸ்ஏ) வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் நேரடியாக தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக பிரதமருக்குபிஎஸ்ஏ சங்கத்தின் தலைமை பொறுப்பாளர் குன்வர் சிங் எழுதியுள்ள கோரிக்கை மனு விவரம் வருமாறு:

22 சதவீத வளர்ச்சி

தனியார் பாதுகாப்பு தொழில்துறையில் தற்போது 72 லட்சம் பணியாளர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் 22 ஆயிரம் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களில் பணி புரிகின்றனர். இந்தியாவிலுள்ள மிகப் பெரிய தனியார் துறை நிறுவனமாக இத்தொழில்துறை திகழ்வதோடு மிகப் பெரும் எண்ணிக்கையில் வேலைவாய்ப்பையும் அளித்து வருகிறது. இத்துறை ஆண்டுதோறும் 22 சதவீத வளர்ச்சியை எட்டி வருவதோடு அரசுக்கு கணிசமான வரி வருவாயை ஈட்டித் தரும் துறையாகவும் திகழ்கிறது.

மனித உழைப்பை மட்டுமே…

தற்போது பாதுகாப்பு சேவையை அளித்து வரும் நிறுவனங்கள் சேவை வரியை செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்தால் உருவாகியுள்ளது. பாதுகாப்பு சேவை அளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று மாத நிலுவை அடிப்படையில்தான் நிறுவன சேவையைப் பெறும் நிறுவனங்கள் வழங்குகின்றன. மேலும் பாதுகாப்பு சேவை அளிக்கும் நிறுவனங்கள் எவ்வித முதலீடும் இல்லாமல் மனித உழைப்பை மட்டுமே நம்பி உள்ளது.

இதனால் இத்துறைக்கு மட்டும் சேவையை அளிக்கும் நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துவதற்குப் பதிலாக சேவையைப் பெறும் நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துவதைப் போன்று மாற்றம் செய்ய வேண்டும். மாதந்தோறும் 18 சதவீத சேவை வரியைச் செலுத்தும் வளமையான நிதி நிலையோடு இந்நிறுவனங்கள் இல்லை என்பதே உண்மை நிலவரமாகும்.

இதேபோல தனியார் பாதுகாப்பு சேவையைப் பெறும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இதற்கான டெண்டர் கோருவதில் விதிமுறைகளை மீறுகின்றன.

தற்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ள சட்டத்தில், தனியார் பாதுகாப்பு சேவையில் தவறு செய்யும் ஒரு நபருக்காக அந்த அமைப்பின் நிறுவனரையே பொறுப்பேற்கச் செய்வது தவறான முன்னுதாரணமாகிவிடும். இதனால் பலரும் இத்தொழிலில் இருந்து வெளியேறிவிடும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.

பயிற்சி மைய அங்கீகாரம் ரத்து

திறன் பயிற்சி திட்டத்தின்கீழ் 200-க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி மையங்களை உருவாக்கி லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த பயிற்சி மையங்களின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டது. இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் நேரடியாக தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும். இவ்வாறு அந்த மனுவில் குன்வர் சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

டெல்லியில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற சங்கத்தின் மாநாட்டில் ராணுவத்தின் முன்னாள் தலைவர் மேஜர் வி.கே. சிங் பங்கேற்றார். இந்த விழாவில் சிறப்பாகச் செயல்படும் தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவரவிக்கப்பட்டன.

