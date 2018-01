ஆளுநர் ஆய்வு செய்வதில் தவறில்லை: அதிமுக எம்.பி. வைத்திலிங்கம் கருத்து

தமிழக அரசின் திட்டங்களை ஆளுநர் ஆய்வு செய்வதில் தவறில்லை என அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ஆர்.வைத்திலிங்கம் தெரிவித்தார்.

தஞ்சாவூரில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் அவர் தெரிவித்தது:

நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். ரஜினிகாந்த், சிஸ்டம் சரியில்லை என்று பொதுவாகக் கூறியுள்ளார். மத்திய அரசையா? மாநில அரசையா? என்று தெரியவில்லை. தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித், தஞ்சையில் 2 நாட்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார். அப்போது அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு நடத்துவதைக் கண்டித்து எதிர்க்கட்சியினர் கருப்புக் கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர். ஆளுநர் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு நடத்துவதில் தவறு இருப்பதாகத் தெரியவில்லை என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

There is nothing wrong in making the Governor’s study: AIADMK supremo mp. Vaithilingam views

The Tamil Nadu Government’s plans to review the Governor was not wrong in the AIADMK and the Rajya Sabha Deputy Coordinator includes