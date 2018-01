தேனி: போடி அருகே ஒற்றை மக்னா யானை நடமாடுவதால் விவசாயிகள் மாலையில் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. தேவாரம் சாக்குளத்து பெரம்புவெட்டி ஓடை பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

Bodi elephant movements near Magna: forest alert for farmers

